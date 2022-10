Loại nước ép vừa chống ung thư lại sản xuất collagen giúp xương khỏe, da đẹp mịn

Quan trọng hơn, cà rốt rất giàu chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ không chỉ giúp no lâu hơn mà còn giúp ngăn ngừa táo bón.

4. Ngăn ngừa ung thư

Sau quá trình tiêu hóa, một số chất thải vẫn còn lại trong cơ thể chúng ta, được gọi là các gốc tự do và chúng có xu hướng làm hỏng các tế bào.

Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do này và do đó ngăn ngừa khả năng phát triển của các tế bào ung thư.

Các nghiên cứu tiết lộ rằng trên 100 gam cà rốt chứa khoảng 33% vitamin A, 9% vitamin C và 5% vitamin B-6, có thể giúp chống lại các gốc tự do. Do đó, nước ép cà rốt là một trong những lựa chọn tuyệt vời để phòng ngừa bệnh ung thư.

5. Kích thích sản xuất collagen

Tiến sĩ Anna Chacon, bác sĩ da liễu của MyPsorasisTeam cho biết: "Cà rốt rất giàu Vitamin A, đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi và tái tạo collagen bị tổn thương".