Loại nước có thể thay thế cà phê giúp đầu óc tỉnh táo, hạ huyết áp cực tốt

Loại nước này được rất nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng biết được những lợi ích tuyệt vời của nó đem lại. Cà phê từ trước tới nay đều được biết đến là một trong những thức uống giúp tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, một số người không thể uống loại nước uống này do một số lý do nhất định. Ngoài cà phê, bạn cũng có thể uống nước ép cam, vừa giúp tinh thần sảng khoái, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước cam ép được nhiều người yêu thích. (Ảnh: Sohu) Quả cam màu vàng tươi, không chỉ dùng làm trái cây tráng miệng sau bữa ăn mà còn có thể dùng trong nấu ăn hoặc làm nước ép. Loại quả này tác dụng hạ huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim, giúp tỉnh táo…. Các nghiên cứu gần đây cũng phát hiện ra rằng uống nước cam không chỉ có thể loại bỏ mệt mỏi mà còn giúp bạn sảng khoái đầu óc, hiệu quả tốt hơn cả cà phê. Thành phần dinh dưỡng và tác dụng của cam Cam chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, trong đó hàm lượng vitamin C trong cam vô cùng phong phú. Một quả cam chứa khoảng 70mg vitamin C, cam cũng rất giàu kali, có thể loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Uống nước cam với lượng vừa đủ mỗi ngày có thể giúp hạ huyết áp. Ngoài ra, axit folic trong cam có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim, axit citric có thể loại bỏ tình trạng mỏi cơ và đau nhức. Ăn một ít cam sau khi uống rượu cũng có thể giúp loại bỏ cảm giác nôn nao. Cam rửa sạch, gọt vỏ, cắt thịt cam cho vào nồi, thêm một ít muối, đun sôi lấy nước uống, có thể giúp giảm triệu chứng ho, cảm lạnh. Quả cam thường được những người ăn kiêng lựa chọn để làm món salad hoặc đồ ăn nhẹ vì cam có lượng calo thấp. Theo tài liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả cam trung bình chứa 62 calo. Ngoài ra, cam cũng có nhiều chất xơ, có ích cho kế hoạch giảm cân của bạn, có thể giúp điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Uống nước cam giúp tinh thần tỉnh táo Theo trang web sức khỏe “StethNews”, kết quả của một nghiên cứu do Đại học Reading ở Anh thực hiện cho thấy uống nước cam có thể giúp tinh thần sảng khoái hơn uống cà phê. Uống nước cam có thể thúc đẩy chức năng não và giúp bạn tỉnh táo trong buổi chiều buồn ngủ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chất flavonoid trong nước cam có thể thay thế caffeine, kích thích não bộ một cách hiệu quả và tăng lưu lượng máu trong não, giúp thông tin được truyền tải giữa các tế bào não dễ dàng hơn. Flavonoid, cũng được tìm thấy trong quả mọng và các loại nước có múi khác, có thể tăng cường sức khỏe và chống lại một số bệnh ung thư và bệnh tim. Theo VTC News