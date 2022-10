Loại khuẩn nguy hiểm tấn công vùng nhạy cảm khiến bé trai nhiễm trùng nặng

Bé được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện, chẩn đoán mắc hội chứng bong vảy da do tụ cầu. Trẻ được điều trị theo hướng nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh phù hợp kết hợp chăm sóc da.

Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn vừa điều trị thành công bệnh nhi nhiễm trùng nặng do tụ cầu vàng.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhi dần ổn định. Vùng mắt, quanh miệng hết bong da, các tổn thương da dần hồi phục không để lại sẹo, được xuất viện.

BSCKI Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Nhi của Trung tâm, cho hay hội chứng bong vảy da do tụ cầu là bệnh nhiễm trùng da nặng do tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus) gây ra. Tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus) là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh cấp tính nặng, rất khó điều trị và có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Những người dễ nhiễm S.aureus là trẻ em, người già, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch hoặc những người làm mất các phương tiện bảo vệ (chích, nặn non các mụn nhọt...).

Nguồn lây bệnh là từ những vết trầy xước, hay gặp ở trẻ em dưới 6 tuổi. Bệnh bắt đầu từ một nhiễm trùng da nhỏ thường quanh mắt, mũi, miệng hoặc vùng tiếp xúc nhiều như tay, chân, mông, sau đó nhiễm trùng lan rộng. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ rối loạn nước và điện giải, sốc do độc tố tụ cầu, có thể nguy hiểm tính mạng.