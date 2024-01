Loại hoa nào nên bày trên bàn thờ ngày Tết giúp thu hút tài lộc? Hoa cắm số chẵn hay số lẻ mới đúng?

Trong phong thủy, loài hoa này có ý nghĩa mang lại may mắn, thành công.

Các loại hoa nên bày trên bàn thờ để thu hút may mắn, bình an và tài lộc

Ở các nước phương Đông từ lâu thờ cúng đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh. Người Việt cũng thường dâng lên bàn thờ những loại hoa cúng, trái cây vào các dịp lễ Tết, mùng 1, ngày Rằm để tưởng nhớ Gia tiên, Thần linh, mong bề trên phù hộ cho con cháu an ninh, khang thái.

3. Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng trong phong thủy ngụ ý mang lại may mắn và thành công. Đây cũng là loại hoa được dùng nhiều trong ngày Tết. Ngoài màu vàng tươi ứng với hành Thổ trong Ngũ hành, hoa cúc còn là loại hoa mang đến sự may mắn, trường thọ. Những bông cúc vàng tròn đầy, nở bung rực rỡ tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Bởi vậy, chưng hoa bàn thờ có thể chọn hoa cúc để cầu tài lộc, may mắn đến với gia chủ.

Ngoài hoa cúc vàng, cũng có nhiều phiên bản hoa cúc khác như hoa cúc tím, hoa cúc hoàng gia màu sắc rất sang trọng, bông nở to cánh khum sát nở bền thích hợp để cắm trên bàn thờ.

4. Hoa huệ trắng

Từ lâu, hoa huệ trắng được lựa chọn làm loại hoa dâng cúng bàn thờ. Hoa huệ trắng tượng trưng cho sự thanh cao, đầy đủ và sung túc. Loại hoa huệ trắng được dùng nhiều để cắm chưng trên bàn thờ là loại hoa huệ ta, không phải loại huệ tây bông to giống hoa ly.

5. Hoa hồng