Loài hoa không chỉ giúp các mẹ bỉm "gọi sữa về", còn trị nhiều bệnh

Phi thơm hành và tỏi, cho móng giò vào xào qua cùng chút nước mắm, sau đó đổ lượng nước vừa ăn vào, đun sôi.



Khi nước sôi thì cho me vào rồi hạ bớt lửa. Ninh móng giò cho đến khi móng giò gần nhừ thì vớt me ra dằm nát, lọc bỏ bã lấy nước. Cho nước lọc me trở lại nồi rồi cho tiếp hoa chuối vào. Nêm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng. Đun tiếp cho đến khi hoa chuối chín mềm thì rắc hành mùi thái nhỏ vào.



Theo BS Huỳnh Tấn Vũ – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, hoa chuối là món ăn quen thuốc của người dân từ xa xưa. Một số nơi người ta còn sử dụng hoa chuối như một phương thuốc trong y học cổ truyền.



Từ xa xưa trong dân gian, món hoa chuối hầm móng giò được dùng như một bài thuốc giúp thông sữa, “gọi sữa về” cho phụ nữ sau sinh. Các món như hoa chuối nấu tôm, nộm hoa chuối… để em bé có thể nhận được nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, giúp bé tăng trưởng và phát triển toàn diện.