Loại gia vị nhiều người tưởng ‘ăn chỉ sướng miệng' nhưng hóa ra có nhiều công dụng cực tốt

Ảnh minh họa.

Ớt cay được biết đến là gia vị được nhiều người sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Ớt có thể được ăn sống, nấu chín, sấy khô hoặc thêm vào các gói gia vị nấu ăn.

Ớt có rất nhiều tính năng mạnh mẽ. Theo các chuyên gia, nếu ăn đúng cách, ớt cay có thể là một vị thuốc hữu hiệu chữa nhiều chứng bệnh.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, so với cam thì quả ớt có chứa nhiều hợp chất tiền vitamin C hơn. Mỗi 100 gram ớt cay tươi chứa tới 144 mg vitamin C, đứng đầu trong các loại rau, quả tươi.

Ngoài ra, ớt còn có vitamin B1, B2, sắt, canxi. Trong ớt cay có tới 1390 mg beta-caroten - chất chống oxy hóa có tác dụng chống cảm mạo, phong hàn.

"Độ cay của ớt là do chất có tên là capsaicin. Càng chứa nhiều capsaicin, ớt càng nóng. Tuy nhiên, độ cay của ớt cũng có thể thay đổi tùy theo loại và điều kiện môi trường. Vì vậy, loại gia vị này giúp các món ăn thêm ngon miệng", PGS Lâm cho hay.

Ngoài ra, việc ăn ớt cay điều độ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ăn những món ăn có vị cay, đặc biệt là món ăn có ớt, có thể giúp cơ thể đốt cháy calo. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều thức ăn cay ít có nguy cơ bị béo phì hoặc tăng cân.