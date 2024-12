Loại gia vị đắt đỏ thuộc top đầu của thế giới, ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Loại gia vị này được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loại gia vị", là loại gia vị đắt thứ ba trên thế giới. Một kg gia vị có thể bán lẻ với giá 90 USD (khoảng 2 triệu đồng). Your browser does not support the video tag. Theo VOV