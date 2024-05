Nghiên cứu dựa trên NHANES đã liên kết việc tiêu thụ nhiều kali hơn và lượng natri thấp hơn với việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân liên quan đến bệnh tim.

Khoai tây chứa một lượng chất xơ đáng kể. Chất xơ giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hàm lượng chất xơ, kali, vitamin C và vitamin B6 trong khoai tây, cùng với việc thiếu cholesterol, tất cả đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tryptophan, vốn được tìm thấy tự nhiên trong khoai tây, là một thuốc an thần tự nhiên đảm bảo giấc ngủ ngon. Ngoài ra, kali trong khoai tây hoạt động như một chất làm giãn cơ, giúp đảm bảo thêm cho giấc ngủ của bạn và cho bạn cảm giác thư giãn nhiều hơn.

Trong đó, khoai tây đỏ và nâu đỏ có tác dụng tốt nhất do chúng chứa lượng lớn chất chống oxy hóa flavonoid cao nhất trong các loại khoai tây.

Ngoài ra, trong khoai có chứa chất xơ và axit alpha-lipoic, hai hoạt chất có khả năng chuyển hóa glucose và giúp kiểm soát lượng đường trong máu rất tốt nếu ăn vừa phải.

Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt

Theo một số nghiên cứu, nước ép khoai tây giúp giảm bớt các triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt. Hàm lượng carbohydrate cao trong khoai tây giúp nâng cao mức độ tryptophan, thúc đẩy việc sản xuất serotonin trong cơ thể (serotonin còn được gọi là hormone hạnh phúc hay hormone vui vẻ)

. Sự gia tăng hiện diện của serotonin giúp cải thiện tâm trạng và giảm lo lắng.



Loại củ rẻ bèo ở chợ việt nhưng lại là siêu “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.

Tác dụng làm đẹp của khoai tây

Nói về lợi ích làm đẹp của khoai tây thì nổi bật nhất là dưỡng da, chống lão hóa. Vitamin C, B6 và các khoáng chất có trong loại củ này giúp da luôn mịn màng, mềm mại.

Vitamin C còn là một trong những chất chống oxy hóa giúp chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra, ngăn ngừa lão hóa da sớm và giúp giảm viêm mãn tính, giảm mụn.

Ngoài ra, hoạt chất catecholase, chất chống viêm có trong khoai tây sẽ ngăn ngừa tình trạng sưng phù mắt, giảm bọng mắt.

Khoai tây giàu sắt và kẽm còn có thể góp phần giúp tóc và móng chắc khỏe hơn. Nếu ăn điều độ và chế biến ít dầu mỡ, khoai tây cũng có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Theo Người Đưa Tin