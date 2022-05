Loại củ bán đầy chợ Việt được nước ngoài xem là thực phẩm "toàn diện"

Khoai tây có thời gian bảo quản khá lâu, nếu bảo quản đúng cách có thể giữ được từ 1-2 tháng. Không chỉ vậy, điều quan trọng hơn là khoai tây rất bổ dưỡng. Chính vì những lý do này, khoai tây còn được người nước ngoài đánh giá là thực phẩm "toàn diện".

Chuyên gia dinh dưỡng người Trung Quốc Chen Yiting cho biết: "Khoai tây không chứa nhiều calo. Chủ yếu là do cách chế biến thông thường của chúng ta là chiên giòn hoặc thêm quá nhiều gia vị làm tăng lượng calo cho món khoai tây khiến loại thực phẩm này mang tiếng xấu".

Vì vậy, bạn nên chế biến bằng những cách "lành mạnh" hơn như: hấp, luộc. Tránh chiên hoặc thêm quá nhiều sốt phô mai, sốt salad và các loại sốt khác để không làm tăng thêm quá nhiều calo.

Chất dinh dưỡng "toàn diện" của khoai tây

Tinh bột: Củ khoai tây chứa nhiều tinh bột, do đó ăn khoai tây có thể cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Lượng tinh bột mà khoai tây sở hữu không dễ tiêu hóa và hấp thụ. Do đó, thành phần này vừa có thể làm no bụng, vừa thúc đẩy quá trình oxy hóa lipid sau bữa ăn và giảm tích tụ mỡ giúp giảm cân.