Loài chim với ngoại hình kỳ quái, như bước ra từ phim hoạt hình

Tỷ lệ tử vong của giống chim này rất cao, với sức khỏe của chúng khi mới sinh không được tốt, dễ bị bệnh. Ngoài ra, con non thường rất khó để nở ra khỏi trứng vì chúng có chiếc mỏ nhỏ và đôi mắt to, vô tình làm cản trở những nỗ lực phá vỡ vỏ trứng để chui ra bên ngoài.

Nhằm hạn chế điều này, những người nuôi chim bồ câu thường phải lấy quả trứng và cố gắng chọc vỡ chúng khi chim đủ lớn để chúng khỏi bị chết vì kiệt sức bên trong.

Tuy nhiên, việc biết chính xác thời gian chiết xuất chim con đòi hỏi phải có ghi chép tỉ mỉ trong quá trình ấp. Ngay cả khi bồ câu con đã ra khỏi trứng an toàn, do cấu trúc mỏ nhỏ của cả chim bố lẫn mẹ, nên việc chúng mớm mồi cho con non rất khó khăn, và đôi khi cần phải có sự can thiệp của con người.