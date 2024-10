Trước đây, cây niễng mọc hoang dại ở khu vực đầm nước, ven ao hồ, nhưng mấy năm gần đây, nhận thấy tiềm năng về giá trị kinh tế nên nhiều hộ dân ở Nam Định đã mở rộng diện tích trồng để bán ra thị trường. Your browser does not support the video tag. Theo VOV