Loài 'cá thối' xưa ai cũng chê, nay lên đời thành đặc sản 'đắt xắt ra miếng'

Việc chế biến để loại bỏ mùi 'thối' của loài cá này khá phức tạp và tốn công sức, song thịt của chúng lại cực kỳ thơm ngon. Tại Trung Quốc, cá dìa trơn hiện có giá 120 NDT (408.000đ)/kg, là một trong những đặc sản đắt đỏ nhưng được người tiêu dùng nước này cực kỳ ưa chuộng nhờ thịt tươi ngon. Trong các nhà hàng, bạn có thể dễ dàng gọi các món ăn chế biến từ loài đặc sản này. Tuy nhiên, cá dìa trơn lại có một nhược điểm: trên cơ thể chúng có một mùi hôi đặc trưng. Đây là lý do trước kia, cá dìa trơn bị xếp vào nhóm cá kém chất lượng và vô giá trị. Mùi của cá dìa trơn bắt nguồn từ lớp màng đen trong bụng của nó. Lớp màng đen này có mùi rất khó ngửi, vì vậy cá dìa trơn còn có tên gọi khác là “cá bụng hôi”. Ngoài ra, cá dìa trơn còn tiến hóa theo hướng “tỏa mùi hôi” để tránh bị con người và nhiều loài động vật khác săn bắt. Chưa kể, phần vây lưng của chúng rất cứng và sắc nhọn, có chứa một lượng độc tố nhỏ nên người bắt cá hoặc làm cá phải vô cùng thận trọng. Nếu bị vây lưng của cá dìa trơn đâm phải, bạn cần dùng khăn nóng chườm lên vết thương khoảng nửa giờ để hóa giải độc tố. Trước kia, cá dìa trơn chỉ được dùng làm thực phẩm ở một số vùng thuộc Quảng Đông, Trung Quốc. Dần dần, cùng với sự phát triển của internet, món đặc sản này được biết đến nhiều hơn, thu hút sự chú ý của những thực khách sành ăn khiến giá của chúng bắt đầu tăng lên. Bên cạnh đó, quá trình chế biến cá dìa trơn cũng phức tạp và tốn công sức hơn so với nhiều loài cá khác. Đây cũng là lý do khiến giá cá dìa trơn vẫn neo ở mức cao tại Trung Quốc. Ở Việt Nam, giá cá dìa trơn rơi vào khoảng 290.000đ/kg, có thể chế biến thành nhiều món như nướng muối ớt, nấu canh chua, làm lẩu thuyền chài. Theo Người đưa tin