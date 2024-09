Loại cà phê chủ lực của Việt Nam tăng giá kỷ lục chỉ trong 1 tuần

Giá cà phê Robusta đã có 1 tuần “dậy sóng” khi tăng liên tục, tổng cộng lên đến gần 500 USD/tấn, lên mức 5.267 USD/tấn, đạt kỷ lục từ trước đến nay Kết thúc tuần giao dịch này, ngày 14-9, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) có 1 phiên tăng giá sốc, lên tới 190 USD/tấn, đưa cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 lên 5.267 USD/tấn; mức cao nhất trong phiên lên đến 5.281, tăng 204 USD/tấn. Hồi đầu tuần (ngày 9-9), giá cà phê Robusta còn ở mức 4.770 USD/tấn ở kỳ hạn giao tháng 11. Như vậy, chỉ trong 1 tuần, giá cà phê, loại Việt Nam là nhà cung cấp số 1 thế giới, đã tăng gần 500 USD/tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 1-2025, giá cà phê Robusta cũng lên sát 5.000 USD/tấn, ở mức 4.998 USD/tấn, tăng 443 USD/tấn. Trong khi giá cà phê thế giới liên tục thiết lập đỉnh thì giá cà phê trong nước tăng chậm hơn, mức tăng cả tuần chỉ 5.500 – 6.000 đồng/kg, lên mức khoảng 124.000 đồng/kg, thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 4 khoảng 10.000 đồng/kg. Dự báo niên vụ cà phê 2024-2025 tiếp tục có mức giá cao Lý giải về việc giá cà phê thế giới tăng nóng, ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn cầu (TP HCM), nói rằng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng cà phê tăng cao trong khi nguyên liệu vẫn khan hiếm nên mức giá bị đẩy lên cao. Về việc giá cà phê trong nước không tăng tương ứng với mức tăng của giá thế giới, ông Luận nói rằng do giá nội địa đã tăng trước đó rồi nên đi vào ổn định. Theo quy đổi tỉ giá thì giá cà phê trong nước và thế giới đang tương đương nhau. "Thời điểm tháng 4 vừa qua, giá cà phê trong nước đã bị đẩy lên quá mức do có sự tham gia của một số nhà đầu cơ" – ông Luận nhìn nhận. Dự đoán về giá cà phê trong mùa vụ tới khi bắt đầu thu hoạch từ tháng 10, ông Luận cho rằng giá sẽ ở mức 120.000 – 130.000 đồng/kg chứ khó giảm. Đây cũng là mức giá mà các doanh nghiệp chế biến dự trù và chốt các đơn hàng đầu ra. Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng trên 1,05 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu gần 4,04 tỉ USD, giảm 12,5% về khối lượng nhưng kim ngạch tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu cà phê tăng Ở chiều ngược lại, trong thời gian trên, Việt Nam nhập khẩu khoảng 97.858 tấn cà phê với kim ngạch gần 371,3 triệu USD, tăng khoảng 41,7% về khối lượng và tăng khoảng 104% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu cà phê nhân sống khoảng 83.334 tấn, kim ngạch khoảng 299,45 triệu USD, đơn giá bình quân 3.600 USD/tấn. Nguyên nhân của hiện tượng này do giá cà phê Việt Nam tăng cao, nhiều nhà máy chế biến cà phê tại Việt Nam phải tìm nguồn cung giá rẻ hơn để sản xuất; một số doanh nghiệp xuất khẩu thiếu hàng cũng phải nhập hàng để giao cho đối tác.