Loại cá giàu canxi gấp 3 lần sữa, cực dễ mua vừa bổ xương vừa tốt cho tim mạch

Không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Việt, loại cá này còn ẩn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, từ việc hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não đến bảo vệ xương khớp. Cá mòi, loài cá nhỏ bé sinh sống ở vùng biển lạnh, từ lâu đã được biết đến như một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng với hương vị thơm ngon đặc trưng. Cá mòi nổi tiếng với hàm lượng axit béo omega-3 cao, đặc biệt là DHA và EPA. Hai loại axit béo này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, giảm viêm nhiễm, hỗ trợ phát triển trí não và thị lực. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hàm lượng canxi trong cá mòi rất ấn tượng, cao hơn gấp 3 lần sữa. Cụ thể, 100g cá mòi đóng hộp cung cấp đến 382mg canxi, trong khi cùng lượng sữa chỉ có 123mg. Ngoài ra, cá mòi là loại cá cực giàu các vitamin và khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe bất ngờ của cá mòi không phải ai cũng biết.

Cá mòi nhiều canxi gấp 3 lần sữa. Ảnh: Getty Images Bảo vệ tim mạch Axit béo omega-3 có trong cá mòi hoạt động như những "chiến binh" bảo vệ tim mạch. Chúng không chỉ giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL), tăng cường cholesterol tốt (HDL) mà còn ngăn chặn sự hình thành các mảng bám xơ vữa động mạch. Bằng cách làm giảm triglyceride trong máu và hạ huyết áp, omega-3 góp phần làm chậm quá trình xơ cứng động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ, đau tim và các bệnh lý tim mạch khác. Tăng cường sức khỏe não bộ Sự kết hợp hoàn hảo giữa DHA và vitamin B12 trong cá mòi tạo nên một "cặp đôi hoàn hảo" cho sức khỏe não bộ. DHA giúp xây dựng và bảo vệ các tế bào thần kinh, trong khi vitamin B12 đóng vai trò như một "người vận chuyển" năng lượng, giúp các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, não bộ của bạn sẽ luôn khỏe mạnh, minh mẫn và linh hoạt Hỗ trợ sức khỏe xương khớp Không chỉ giàu canxi, cá mòi còn chứa vitamin D, một dưỡng chất mà nhiều thực phẩm giàu canxi khác thường thiếu. Sự kết hợp này giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn so với việc chỉ bổ sung canxi qua các sản phẩm sữa. Vì vậy, cá mòi là một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe xương khớp, đặc biệt đối với những người không dung nạp lactose. Tăng cường hệ miễn dịch Vitamin D, selen và omega-3 trong cá mòi đều có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Selen là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Tốt cho bà bầu Axit béo omega-3, đặc biệt là DHA, rất quan trọng cho sự phát triển trí não và thị lực của thai nhi.Cá mòi còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết khác cho bà bầu như protein, canxi, sắt và vitamin D. Tuy nhiên, bà bầu nên chọn cá mòi đóng hộp có hàm lượng thủy ngân thấp và chế biến kỹ trước khi ăn. Giảm nguy cơ ung thư Một số nghiên cứu cho thấy omega-3 trong cá mòi có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Selen cũng được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Cải thiện tâm trạng Axit béo omega-3, đặc biệt là DHA, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc và chức năng của não bộ. Khi bổ sung omega-3 từ cá mòi, bạn đang giúp cải thiện tâm trạng, giảm thiểu các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Omega-3 hoạt động bằng cách tăng cường sự truyền dẫn các tín hiệu thần kinh, giúp bạn cảm thấy thư thái và lạc quan hơn. Tốt cho mắt Sự kết hợp hoàn hảo giữa DHA và vitamin A trong cá mòi tạo nên một "lá chắn kép" bảo vệ đôi mắt của bạn. DHA giúp bảo vệ võng mạc, trong khi vitamin A giúp duy trì sự trong suốt của giác mạc và võng mạc, ngăn ngừa khô mắt và quáng gà. Nhờ đó, đôi mắt của bạn luôn sáng khỏe và bạn có thể tận hưởng một cuộc sống đầy màu sắc. Theo VOV