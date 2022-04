Loại bỏ đế chế tín dụng đen khét tiếng Quân 'trọc'

Với thành tích bất hảo, cả 3 anh em Quân “trọc” gây dựng cho mình một “đế chế” khá vững chắc trong hoạt động cho vay nặng lãi trên đất Hà thành. Lọc lõi và cáo già, Quân “trọc” thừa hiểu rằng nếu để bắt giữ con nợ hoặc sử dụng vũ lực thì sớm hay muộn cũng “mất cả chì lẫn chài”. Quân “trọc” cùng với hai em ruột và đám đàn em đã sử dụng ảnh hưởng của mình để trấn áp, đe dọa tinh thần.

Quân “trọc” đã rất thành công khi buộc bất cứ con nợ nào cũng phải “suy nghĩ lại” nếu có ý định “xù nợ”. Những chứng cứ buộc tội cho hoạt động phi pháp của Quân “trọc” và đám đàn em rất mong manh bởi các con nợ không bao giờ trình báo với cơ quan công an. Chưa hết, Quân “trọc” cũng hiếm khi phải sử dụng các đòn dao búa.

Cùng với phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt nên dù hoạt động cho vay nặng lãi từ trước năm 2014, song ổ nhóm này vẫn thoát khỏi sự truy bắt của Công an quận Hoàn Kiếm. Chưa bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ nhưng không có nghĩa Quân “trọc” không nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Toàn bộ hoạt động của Quân “trọc” và đàn em luôn nằm trong sự giám sát, theo dõi của Công an quận Hoàn Kiếm. Hồ sơ về ổ nhóm hoạt động tội phạm cho vay nặng lãi trên đã được Công an quận Hoàn Kiếm chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, ngày 9/9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án và xác định nhiệm vụ nhổ tận gốc rễ ổ nhóm tội phạm có tổ chức này. Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm được giao làm chủ công.

Với những trinh sát giỏi nhất được huy động vào cuộc, đồng thời áp dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của “Số 7 Thiền Quang” đã xác định hoạt động cho vay nặng lãi của Quân “trọc” diễn ra từ năm 2010. Thời điểm này, Quân “trọc” cùng các em ruột của mình và đám đàn em thân tín trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình sử dụng nhà riêng và nhiều địa điểm khác nhau để làm cửa hàng giao dịch, cho vay nặng lãi. Quân luôn đặt ra những tiêu chí hết sức cụ thể cho hoạt động “tín dụng đen” như người vay phải có nhân thân lai lịch, địa chỉ, chỗ ở rõ ràng hoặc được những người quen biết, thân tình giới thiệu, bảo lãnh. Quân không cho những người vay vãng lai mà hắn không nắm được “tóc” phòng trường hợp phải “thả gà ra đuổi”.

Chính vì chỉ cho những đối tượng biết rõ lai lịch vay tiền nên tất cả khách vay tiền của ổ nhóm Quân “trọc” đều không phải viết giấy vay nợ. Một điểm khác trong hoạt động của ổ nhóm trên với những đường dây hoạt động “tín dụng đen” khác đó chính là, khách hàng vay tiền không phải làm giấy tờ vay nhưng lại là những người quen biết với Quân, có địa chỉ nhà cửa rõ ràng hoặc do những người này giới thiệu. Khách hàng phải đảm bảo “uy tín” bằng các mối quan hệ và tài sản thế chấp.