Loại bỏ 5 thói quen bất cẩn có thể gây mụn đầu đen

Tẩy da chết là phần dễ bị bỏ qua nhất trong quy trình chăm sóc da. Điều này có thể khiến mụn đầu đen càng phát triển mạnh. Tẩy da chết hàng tuần có thể giúp loại bỏ bụi, tế bào da chết và chất bẩn trên bề mặt da. Bên cạnh đó, tẩy da chết sẽ đảm bảo rằng lỗ chân lông của bạn luôn sạch sẽ và thông thoáng. Bạn có thể sử dụng các loại tẩy tế bào chết tự làm và sử dụng ít nhất một lần/ tuần.

Tình trạng da phụ thuộc vào những thói quen của bạn.

5. Chọn các sản phẩm chăm sóc da gốc dầu

Hiểu được bản chất của các sản phẩm chăm sóc da sẽ giúp chúng ta chọn được sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Vì vậy, hãy chú ý kiểm tra nhãn của các sản phẩm bạn sử dụng và xem liệu bạn có thể loại bỏ các sản phẩm gốc dầu hay không.

Chúng không chỉ làm tăng thêm dầu trên bề mặt da của bạn mà còn có thể dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và mụn đầu đen nếu sử dụng thường xuyên. Chọn các sản phẩm không gây mụn có nghĩa là chúng không chứa dầu.

Xem thêm video đang được quan tâm: