Lô xe Omoda C5 đầu tiên từ Indonesia cập bến Việt Nam

Lô xe Omoda C5 đầu tiên từ Indonesia đã được cập bến Việt Nam, chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường của Omoda & Jaecoo Việt Nam (một liên doanh giữa Tập đoàn Chery và Geleximco). Mẫu xe này cùng các dòng khác sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Thái Bình từ năm 2026, với công suất 200.000 xe/năm, tổng vốn đầu tư 800 triệu USD. Trong thời gian trước mắt, các mẫu Omoda C5 sẽ nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia. Mẫu Omoda C5 thuộc phân khúc SUV B+, sở hữu kích thước DxRxC lần lượt 4.400mm x 1.830mm x 1.585mm, chiều dài cơ sở 2.630mm. Ở ngoại thất, xe được trang bị đèn chiếu sáng full LED, lưới tản nhiệt kim cương, đèn hậu LED, la-zăng 18-inch hai tông màu. Nội thất của xe bao gồm màn hình kép 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây 50W, cửa sổ trời, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc PM2.5 và ghế chỉnh điện. Omoda C5 sở hữu động cơ 1.5 Turbo, sản sinh145 mã lực, mô-men xoắn 210Nm, đi kèm hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao của EURO NCAP và ASEAN NCAP Về trang bị an toàn, mẫu CUV hạng B có 6 túi khí, nổi bật với gói công nghệ ADAS tích hợp 16 tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, ... Vào cuối tháng 11/2024, giá bán chính thức của Omoda C5 sẽ được công bố và xe sẵn sàng đến tay khách hàng tại Việt Nam. Omoda C5 được hãng xe Trung Quốc kỳ vọng sẽ là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc CUV B+ tại thị trường Việt Nam. Từ 25/10 đến 25/11/2024, Omoda & Jaecoo Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện lái thử tại 15 tỉnh thành bao gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu và TP. HCM.