Lộ trình chuyển hoàn toàn sang xe điện của 5 hãng quen thuộc với người Việt

Volkswagen: Dự kiến bán 70% xe điện tại châu Âu vào 2030

Tại Hội nghị Way to Zero diễn ra vào tháng 4/2021, Volkswagen đã công bố lộ trình đạt mức trung hoà carbon vào năm 2050, đồng nghĩa với việc thương hiệu này sẽ hoàn toàn loại bỏ động cơ đốt trong cho các sản phẩm xe thương mại, du lịch của mình.

Để thực hiện mục tiêu này, hãng đặt ra mục tiêu tạm thời giảm 30% lượng khí thải carbon trong giai đoạn sử dụng xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ vào năm 2030. Theo dự kiến đến năm 2030, ít nhất 70% tổng doanh số bán hàng của Volkswagen tại châu Âu sẽ là xe chạy hoàn toàn bằng điện (tương đương khoảng hơn 1 triệu xe).

Volkswagen cũng đặt mục tiêu giảm tổng lượng phát thải ra môi trường tại các cơ sở sản xuất ô tô chở khách của mình xuống 37,5% vào năm 2030, 69% vào năm 2040 và 100% vào năm 2050.

Trong báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của Volkswagen, Daniela Cavallo, Chủ tịch Hội đồng Công trình chung và Tập đoàn Volkswagen AG cho biết: "Tính bền vững và trung hoà carbon bằng 0 là ưu tiên hàng đầu của thương hiệu. Là một lĩnh vực mang tính chiến lược, Volkswagen đã đặt mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho lộ trình trung hoà carbon".

Xe điện Volkswagen ID.4. Ảnh: Volkswagen

Trong quý 1/2024, Tập đoàn Volkswagen đã đạt được doanh số bán hàng toàn cầu là 2,1 triệu xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 1,97 triệu xe sử dụng động cơ đốt trong, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và có khoảng 136.400 xe điện được bán ra, giảm 3%.

Các mẫu xe điện bán chạy của Volkswagen bao gồm: ID.4 và ID.5 (khoảng 34.600 xe), ID.3 với 26.100 xe. Doanh số xe điện của Volkswagen trên toàn cầu giảm nhưng lại ghi nhận tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc với 41.000 xe bán ra, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2023.

Honda: Điện khí hoá toàn bộ dải sản phẩm ô tô vào năm 2040