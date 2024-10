Lộ thông tin 300 triệu người Mỹ, công ty môi giới dữ liệu tuyên bố phá sản

Một công ty môi giới dữ liệu ở Florida từng thông báo lộ, lọt 300 triệu số an sinh xã hội và các thông tin nhận dạng cá nhân khác, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản do làn sóng kiện tụng. Trong thông báo gửi tới tòa án, Jericho Pictures, công ty mẹ của công ty môi giới dữ liệu bị tấn công National Public Data (NPD), cho biết công ty này không có khả năng trả nợ hoặc giải quyết những khoản nợ dự kiến của các vụ kiện tập thể bao gồm "chi phí theo dõi tín dụng cho hàng trăm triệu cá nhân có khả năng bị ảnh hưởng". Theo hồ sơ ban đầu, công ty mẹ của NPD nói rằng họ phải đối mặt với các thách thức pháp lý đáng kể của “Ủy ban Thương mại Liên bang và hơn 20 tiểu bang có hình phạt dân sự đối với các vụ vi phạm dữ liệu". Các nhà nghiên cứu bảo mật ước tính cơ sở dữ liệu bị đánh cắp của công ty chứa tổng cộng khoảng 270 triệu số An sinh xã hội. Ảnh: TechCrunch Trước đó, hồi tháng 4, một tin tặc với tiền sử bán dữ liệu đánh cắp tuyên bố đã xâm nhập thành công National Public Data và đánh cắp hàng tỷ hồ sơ, ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người, khiến đây trở thành một trong những vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất trong năm. Theo thông cáo đăng tải trên website của NPD, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ email và bưu chính, số điện thoại và số an sinh xã hội. Xét theo bản chất của thông tin mà các công ty môi giới dữ liệu thu thập, một số dữ liệu bị đánh cắp là chính xác, một số thì không và phần lớn liên quan đến những người đã chết. Theo hồ sơ phá sản, Jericho Pictures định giá cơ sở dữ liệu số an sinh xã hội bị đánh cắp của công ty là 1 triệu USD. Hồ sơ cũng liệt kê một số cơ sở dữ liệu khác mà công ty duy trì là tài sản, nhưng không cung cấp định giá tương ứng, chẳng hạn như các cá nhân được cấp phép kê đơn thuốc hạn chế, những người có giấy phép mang vũ khí giấu kín, hồ sơ kết hôn, ly hôn, phá sản,... Hồ sơ phá sản của công ty môi giới dữ liệu cũng cho thấy nhà cung cấp bảo hiểm của họ đã "từ chối bảo hiểm" sau vụ vi phạm dữ liệu và công ty chỉ còn tổng tài sản dưới 75.000 USD. Phần lớn doanh thu của công ty được dùng để mua dữ liệu số lượng lớn và trả lương cho giám đốc (chủ sở hữu Jericho Pictures) với tư cách là người điều hành duy nhất của công ty. Theo yêu cầu của hồ sơ phá sản, công ty đã tiết lộ lợi nhuận ròng là 475.526 USD vào năm 2022 và 865.149 USD vào năm 2023. (Theo TechCrunch)