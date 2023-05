Lo thiếu than, TKV đề nghị EVN huy động thêm điện gió, điện mặt trời

TKV cho biết đã triển khai cấp bổ sung 300.000 tấn cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trong nửa cuối tháng 5. Ảnh: TKV.



Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết trong 4 tháng đầu năm, khối lượng than TKV cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 13,527 triệu tấn, tương đương 35% so với khối lượng hợp đồng.