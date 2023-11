Lo 'quốc bảo' giả tràn thị trường, Quảng Nam hành động khẩn

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng cho biết, để phân định được sâm Ngọc Linh hiện tại chủ yếu nhìn bằng kinh nghiệm của những người dân địa phương. Những người này đã ăn ở với sâm Ngọc Linh hàng chục năm nên việc nhìn vào ngoại hình có thể phân định được giả và thật.

“Khách hàng có thể mua sâm tại phiên chợ sâm Ngọc Linh diễn ra hàng tháng tại huyện Nam Trà My. Tại đây, huyện sẽ đảm bảo về chất lượng sâm Ngọc Linh trước khi vào phiên chợ. Những củ sâm bị nghi ngờ sẽ được đưa đi kiểm định, xét nghiệm gen”, ông Dũng nói.

Trên thị trường online, ông Dũng cho biết, huyện vừa xây dựng sàn thương mại điện tử chuyên quảng bá về sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu, nông sản đặc trưng.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức mỗi tháng tại huyện Nam Trà My

Sàn thương mại hoạt động tại 3 tên miền gồm: phienchosam.quangnam.gov.vn; phienchosam.vn; phienchosam.com.vn. Tại đây, nhiều công ty, hộ gia đình về sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện được đăng tải sản phẩm kèm theo giá cả niêm yết và thông tin của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ sản xuất sâm, dược liệu, nông sản để giao thương trên môi trường điện tử.