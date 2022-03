Lộ phù dâu đầu tiên của Ngô Thanh Vân: Một sao nam nổi tiếng

Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân... Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn".



Ngô Thanh Vân sắp tổ chức hôn lễ với CEO Việt kiều.

Khi tin vui của Ngô Thanh Vân - Huy Trần phủ sóng, TV Host kiêm chuyên gia trang điểm Nam Trung cũng có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân.

Anh mới đây khoe ảnh một hộp bánh ngọt ngào với dòng chữ "Will you be my maid of honor?", dịch ra là "Bạn sẽ làm phù dâu danh dự của tớ chứ?".