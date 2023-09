Lo ngại về màn trình diễn của Lisa (BlackPink) ở quán bar khỏa thân

Trả lời phỏng vấn với ELLE, Andrée Deissenberg - Giám đốc thương hiệu của Crazy Horse – cho biết Lisa đã tập luyện chuyên nghiệp cho màn biểu diễn. “Ý tưởng của chúng tôi là biến cô ấy trở thành một vũ công Crazy từ A đến Z. Đó là mong muốn của cô ấy và tôi thấy thực sự thú vị” – ông nói.

Màn biểu diễn của Lisa tại bar khỏa thân được cho là việc làm thương mại hóa tình dục

Nhiều nghệ sĩ thị trường US-UK đến xem ủng hộ và chụp hình cùng các vũ công ở Crazy Horse như Lily Rose Depp, Rihanna, Sam Smith, Katy Perry, Sophie Turner, Scarlet Johanson, Lana Del Rey… nhưng Lisa là ngôi sao ca nhạc đầu tiên biểu diễn trên sân khấu này.

Năm 2013, Beyoncé lấy cảm hứng từ sân khấu Crazy Horse, đưa chúng xuất hiện trong MV Partition với hiệu ứng ánh sáng, khoe đường cong hài hòa. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, video không được quay tại quán rượu này mà chỉ tái hiện sân khấu Crazy Horse tại địa điểm gần Paris.



Suốt hơn 70 năm của CLB thoát y, chưa có nghệ sĩ nổi tiếng nào từng biểu diễn ở đây đâu. Lisa là người đầu tiên.

Vấn đề của Lisa không ngừng tạo tranh luận khi Crazy Horse tuyên bố buổi biểu diễn là biểu tượng nữ giới tự do kiêu hãnh. Các ý kiến cho rằng Lisa không đại diện cho giới nữ Kpop và cả những cô gái làm việc tại quán bar đó. Nhiều câu hỏi được đặt ra "Có phải cô ấy đang giúp thương mại hóa tình dục", “Biểu diễn tại bar khỏa thân có giúp cô đạt đến biểu tượng giới nữ tự do kiêu hãnh?”, “Kiêu hãnh, tự do, tự tin kiểu gì. Tự hoa mỹ mọi thứ, nói thẳng là mua vui”…