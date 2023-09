Lo ngại tình trạng đẩy giá ảo, 'bùng đơn' khi giá đấu biển số quá cao

Anh Hữu phân tích, ví dụ 1 biển số giá trị thực chỉ khoảng 1 tỷ đồng. Người muốn thao túng giá (tốt xanh tốt đỏ), họ thổi giá lên 7-8 tỷ đồng thì người dân đấu giá thật nếu muốn đấu, cũng sẽ bị cuốn theo ở mức giá cao hơn giá trị thật rất nhiều. Trường hợp không có người dân đấu giá, thì tốt xanh tốt đỏ chỉ mất 40 triệu đồng.

"Theo tôi, nếu không có biện pháp phù hợp thì đây lại là cuộc chơi của thao túng giá và mất công bằng. Và chúng ta nên nhớ rằng, đơn vị đấu giá hưởng % giá trúng đấu giá. Nên việc cài người đẩy giá lên cao là điều có thể xảy ra.