Lo ngại thiếu điện, Kosovo cấm đào tiền điện tử

Đào tiền ảo đã trở thành xu hướng tại phía Bắc Kosovo. 1,8 triệu dân Kosovo đang nhập khẩu hơn 40% tổng mức tiêu thụ năng lượng với nhu cầu tăng cao trong mùa đông, khi người dân sử dụng điện chủ yếu để sưởi ấm.

Khoảng 90% sản lượng năng lượng của Kosovo đến từ than non (than nâu), loại than mềm gây ô nhiễm khi đốt cháy. Con số chính thức cho thấy đất Kosovo xếp thứ 5 thế giới với trữ lượng than non vào khoảng 12-14 tỷ tấn.

Vinh Ngô (theo Reuters)