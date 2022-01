Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch

Your browser does not support the audio element.

Khác với những năm trước, đến thời điểm chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Âm lịch năm nay, phần lớn các nhà vườn ở TPHCM vẫn chưa có bạn hàng đặt hoa bán Tết. Các nhà vườn cho biết, năm nay khoảng 40% nhà vườn tạm dừng trồng hoa Tết, 60% nhà vườn còn lại trồng hoa với số lượng chỉ bằng một nửa so với những năm trước và phó mặc cho may rủi của dịch Covid-19.