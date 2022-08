Lo ngại CĐV quá khích, U16 Việt Nam đề nghị tăng cường an ninh ở chung kết

Do đó, việc huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị ban tổ chức nước chủ nhà tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn trận đấu và cầu thủ U16 Việt Nam trong trận chung kết là điều hoàn toàn dễ hiểu.

"Tôi nghĩ văn hoá cổ vũ ở mỗi quốc gia là khác nhau. Về phía Indonesia, tôi đánh giá họ cổ vũ quá cuồng nhiệt dẫn đến một số người có hành động quá khích. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho các cầu thủ trong mọi thời điểm, đặc biệt là ở đầu mỗi hiệp", thuyền trưởng U16 Việt Nam cho hay.

Trận chung kết giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 12.8.