Lo mưa lũ nguy hiểm, Huế dời thời gian lễ hội tâm linh nổi tiếng

Sáng 30/3, đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống điện Huệ Nam cho biết, do điều kiện thời tiết trong các ngày 2 và 3/4 không thuận lợi cho lễ hội diễn ra cả trên sông Hương và trên bộ, nên hoạt động văn hóa, tâm linh này sẽ dời sang ngày khác.

Trước đó, lễ hội điện Huệ Nam được dự kiến diễn ra trong hai ngày 2 và 3/4 (nhằm ngày 2 và 3/3 tháng 3 Nhâm Dần), do Trung tâm Festival Huế phối hợp cơ quan chức năng địa phương tổ chức.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 1 đến 3/4, trên đất liền tỉnh này sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông; mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm mùng 1 đến 2/4.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động, khả năng xuất hiện một đợt lũ trái mùa.