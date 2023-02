Lộ mặt con trai của Quý Bình và vợ đại gia

Quý Bình hiếm hoi khoe dung mạo quý tử.

Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 12/2020, sau hơn 3 năm hẹn hò.

Được biết bà xã sinh năm 1976, hơn nam diễn viên 7 tuổi. Ngọc Tiền là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, có 2 con riêng trước đó.