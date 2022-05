Lộ lý do người đàn bà đầu thú việc giết chồng giấu xác dưới ao ở Cà Mau

Ngày 15/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp, tạm giam bà Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo một lãnh đạo Cơ quan CSĐT, do gia đình nhà chồng sẽ tát ao bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng. Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên nghi can đến cơ quan công an địa phương đầu thú.