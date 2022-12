Lộ lý do khiến loạt sao quyết không bẻ giọng khi tham gia 'Ca Sĩ Mặt Nạ'

Myra Trần

Có chất giọng tốt, từng giành ngôi quán quân tại Việt Nam, lọt vào top 40 American Idol nhưng những năm qua sự nghiệp của Myra Trần chưa bùng nổ.

Trở về Việt Nam sau chiếc mặt nạ Lady Mây trong The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ, nhiều khán giả đã nhận ra ngay giọng ca đầy nội lực và nền tảng kỹ thuật tốt của Myra Trần ngay từ những vòng đầu tiên.

Chia sẻ về điều này, Myra Trần thành thật cho biết: "Thật sự, tôi cũng không tin bản thân mình trong việc giả giọng. Bởi vì khi trình diễn trên sân khấu để ra được tiết mục tự tin thì mình nghĩ mình nên hát bằng giọng thật và bằng tình cảm thật của mình thì sẽ hoàn hảo hơn”.

Tuy vậy tại Ca Sĩ Mặt Nạ, giọng hát trời phú của Myra đã từng bước chinh phục khán giả qua các ca khúc như Như Những Phút Ban Đâu, Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, All By Myself,... và giành vị trí thứ 3 chung cuộc trong chương trình.