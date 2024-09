Lò luyện sao và cuộc hợp tác nhiêu khê (p2): Đằng sau những đổ vỡ

Sự tan vỡ giữa công ty quản lý với nghệ sĩ, chắc chắn phải đến từ hai phía. Ai cũng có lý do để biện minh cho hành động của mình. Những câu chuyện tố qua tố lại và mãi không có hồi kết ít nhiều khiến khán giả hoang mang thực hư câu chuyện. Nhưng rõ ràng, với những gì được chứng kiến, khán giả có thể thấy việc vận hành của một công ty đào tạo nghệ sĩ, kinh doanh nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng. Một công ty quản lý nghệ sĩ có tiếng hiện tại (xin được giấu tên) khẳng định: "Liên quan đến đầu tư và quản trị con người luôn rất nhạy cảm. Đó là lý do công ty nào cũng đôi lần trải qua những biến cố".

Anh Cường Chu (công ty quản lý ca - nhạc sĩ Tăng Duy Tân) thừa nhận, với kinh nghiệm làm việc tại thị trường Kpop nhiều năm trước khi về Việt Nam, bản thân anh cũng cân nhắc và áp dụng nhiều chiến thuật kinh doanh từ Kpop. Ví dụ trường hợp TWICE của Kpop. Sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý JYP, 9 thành viên của TWICE đều tái ký để tiếp tục đồng hành cùng công ty. Khi được hỏi về việc này, thành viên Chaeyoung xác nhận tỉ lệ ăn chia thu nhập giữa công ty và các thành viên đã thay đổi so với thời mới ra mắt. Tỉ lệ mới có lợi hơn cho các thành viên TWCE để xứng đáng với việc họ kiếm về số tiền rất lớn cho JYP.

"Mấu chốt đã là công việc thì ta nên thẳng thắn chia sẻ, nói chuyện cùng nhau và hiểu nhau. Nghệ thuật lại là việc khá nhạy cảm khi nhận được sự quan tâm từ nhiều người và người làm nghệ thuật khá cảm xúc. Do đó, sự minh bạch, rõ ràng càng cần thiết" - Anh Cường Chu cho biết.

