Lỗ hổng an ninh trong vụ cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị ám sát

Ngay cả khi hung thủ đã nổ phát súng đầu tiên, các cận vệ của ông Abe vẫn không có phản ứng gì nhằm trấn áp hung thủ hoặc sử dụng khiên chống đạn nhằm che chắn cho cố Thủ tướng. Chỉ đến khi ông Abe đã gục xuống, đội bảo vệ mới sực tỉnh và tiến hành bắt giữ Tetsuya.

Sự mất cảnh giác của lực lượng an ninh Nhật Bản trong việc bảo vệ cố Thủ tướng Abe Shinzo có thể được lý giải là do việc Nhật Bản là một trong các quốc gia an toàn nhất thế giới. Vụ ám sát ông Abe là vụ ám sát thủ tướng Nhật Bản đầu tiên trong vòng 90 năm qua.

Vật thể màu đen được cho là khẩu súng tự chế được nghi phạm sử dụng (Ảnh: NHK).

Luật kiểm soát súng đạn của Nhật Bản cũng vô cùng nghiêm ngặt. Để mua được một khẩu súng tại Nhật Bản, người mua cần phải tham dự một khóa học kéo dài một ngày, vượt qua bài kiểm tra viết và bài bắn thực hành tại trường bắn với tỉ lệ bắn chính xác đạt ít nhất 95%. Bên cạnh đó, người mua cũng cần phải thực hiện các bài kiểm tra về sức khỏe tâm thần cũng như các xét nghiệm ma túy và chất kích thích.