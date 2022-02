Lộ hình Sơn Tùng - Hải Tú chung nhà, netizen nghi ngờ cặp đôi sắp công khai

Là một ngôi sao hạng A của showbiz Việt, Sơn Tùng M - TP luôn luôn biết cách khuấy động sân khấu cũng như mạng xã hội, chưa bao giờ khiến cái tên của mình hạ nhiệt. Dù là sự nghiệp hay đời tư, Sơn Tùng mỗi khi xuất hiện đều sẽ tạo nên "dư chấn" khiến khán giả bàn tán xôn xao.

Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được phen "dậy sóng" trước thông tin và hình ảnh được cho là Sơn Tùng và Hải Tú xuất hiện bên nhau. Thậm chí cả hai còn liên tục có hành động tình tứ. Nhân vật trong thông tin đăng tải đều che kín mặt mũi nên rất khó xác nhận được đây chính là Sơn Tùng - Hải Tú.