Lô hàng điều bị lừa khó bán, doanh nghiệp đang chịu phí phát sinh lớn

Sau khi sự việc xảy ra, Hiệp hội đã làm việc với các doanh nghiệp và có báo cáo gửi Chính phủ, các bộ ngành đề nghị tháo gỡ. Thủ tướng cũng mới có chỉ đạo 5 bộ, ngành vào cuộc hỗ trợ giải quyết là Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Giao thông Vận tải và Ngân hàng Nhà nước.

Hiện các hệ thống mua bán, môi giới, rồi các doanh nghiệp ở trong nước vẫn đang giúp tìm cách bán giùm. Các tham tán thương mại ở châu Âu cũng đang tích cực tìm kiếm giúp đối tác để hỗ trợ tiêu thụ. Tuy nhiên, vẫn chưa có một thông tin tốt lành nào.

8 container hàng đã cập cảng ở Italia và đã được Hải quan, chính quyền sở tại không cho bất cứ doanh nghiệp nào lấy hàng, kể cả nếu doanh nghiệp nước ngoài nào đó có bộ chứng từ gốc. Có nghĩa là các tham tán thương mại, lãnh sự thương mại, mà trực tiếp là tham tán thương mại trực thuộc Bộ Công Thương đã tích cực hỗ trợ, trực tiếp xử lý vấn đề này.

Doanh nghiệp Việt Nam đang mất kiểm soát đối với 36 container hạt điều xuất khẩu sang Italia.

Bộ thứ hai có liên quan hỗ trợ cao nhất hiện nay là Bộ Công an. Bởi vì hiện nay có nhiều câu hỏi đặt ra là bộ chứng từ mất ở đâu? Mất ở giai đoạn nào? Điều này chỉ còn cách nhờ Interpol quốc tế can thiệp. Muốn vậy, rất cần sự vào cuộc can thiệp của Bộ Công an.

Bộ Công an cũng hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý. Chẳng hạn như lô hàng này mà đưa kiện ra Tòa án, Bộ Công an sẽ có những văn bản, đề xuất thì Tòa án quốc tế sẽ rất hợp tác nhanh chóng và chặt chẽ hơn. Trong trường hợp doanh nghiệp, hoặc Vinacas gửi đơn đến Tòa án thì họ còn phải đi tìm hiểu, xác minh và vẫn phải thông qua công an để xác minh.

Cuối cùng là vai trò của Bộ Giao thông Vận tải. Bởi vì hiện nay hàng hóa còn nằm trên tàu khá nhiều. Các hãng tàu là đơn vị giao nhận hàng đều có văn phòng đại diện tại Việt Nam hết, nên phải nhờ Bộ Giao thông Vận tải làm việc với các hãng tàu. Từ đó, yêu cầu họ có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đang bị lừa đảo, ví dụ như hỗ trợ câu lưu hàng hóa trên tàu hoặc không cho phép chủ sở hữu khác đang giữ bộ chứng từ đó được lấy hàng hóa.