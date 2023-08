Lộ diện những đại gia ngầm trong giới bất động sản

Bà Nguyễn Thị Minh Thư sinh năm 1994, thành lập Công ty Akyn vào tháng 12/2022. Như vậy sau 6 tháng thành lập, công ty này có tiền cho Phát Đạt vay. Công ty Akyn đầu tư và quản lý khách sạn The Secret Côn Đảo (đã mở cửa).

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có một số dự án khác chưa hoàn thành như Marriott Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), Countyard by Marriott Quy Nhơn (Quy Nhơn), Đà Lạt.

Ngoài là người đại diện cho Công ty Akyn, bà Thư còn đại diện cho một số doanh nghiệp khác cũng trong lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ. Có thể kể đến như Công ty cổ phần Khu du lịch nghỉ dưỡng A, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Akyn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Mount A...

Trong đó, Công ty cổ phần Khu du lịch nghỉ dưỡng A có liên quan tới Chủ tịch Phát Đạt.

Tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên 2023, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Phát Đạt giãy bày chuyện bản thân ông và gia đình đã làm nhiều việc để "cứu" công ty lúc khó khăn. Tài sản gia đình ông cũng bán. Tài sản cá nhân ông cho công ty mượn. "Có tài sản 300 tỷ đồng, tôi chấp nhận bán giá 200 tỷ đồng để có được dòng tiền hỗ trợ công ty", ông Đạt kể.

Thị trường bất động sản đang có những khó khăn chung nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án bất động sản không được thuận lợi. Lý do này được Phát Đạt giải trình về nguyên nhân khiến lợi nhuận quý II giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm trước, còn 276 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

Nửa đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu hơn 197 tỷ đồng và lợi nhuận gần 300 tỷ đồng, giảm lần lượt 87% và 57% so với cùng kỳ năm trước.