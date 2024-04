Lộ diện mạo 'thật' thiếu gia nhựa Duy Tân khi sánh bước bên Midu, so ảnh mạng chỉn chu thế nào?

Những ngày qua, Midu thu hút sự quan tâm của công chúng sau khi xác nhận sắp lên xe hoa. Hiện tại, cô chỉ chia sẻ bóng lưng của vị hôn phu và cho biết người này rất hiền lành, tử tế. Còn bạn thân thì tiết lộ chồng Midu đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, chồng sắp cưới của Midu chính là thiếu gia một công ty nhựa, từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc công khai sánh đôi của Midu và Minh Đạt - thiếu gia nhựa Duy Tân. Minh Đạt được cho là đến ủng hộ tại sự kiện ra mắt phim của Midu diễn ra vào hồi tháng 2/2023, theo Phụ nữ số.

Ngoài những tương tác mà Minh Đạt và Midu dành cho nhau, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý đến diện mạo của thiếu gia ngoài đời. Bởi lẽ đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại một sự kiện công khai.

Trong clip được ghi nhận tại buổi công chiếu, Midu đứng một góc chăm chú nhắn tin sau đó ít phút thì doanh nhân Minh Đạt xuất hiện. Anh diện áo sơ mi trắng thanh lịch, cả hai vội vàng lên thảm đỏ chụp ảnh.