Lộ diện khách mời cực chất trong liveshow của Mỹ Tâm tại Mỹ, 1 nam rapper gây bất ngờ

Liveshow "My Soul" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra thành công tại Mỹ, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự trực tiếp. Ngày 22/12/2024 (giờ Mỹ) - sáng ngày 23/12/2024 (giờ Việt Nam), liveshow "My Soul" của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại Mỹ với sự tham dự của hàng ngàn khán giả có mặt xem trực tiếp và cả những người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới xem qua hình thức livestream. Đây là đêm nhạc thứ năm thuộc chuỗi liveshow "My Soul" - với concept ấm cúng diễn ra tại những địa điểm nổi tiếng, không chỉ là đêm nhạc mà còn là hành trình cảm xúc đầy trọn vẹn, kết nối khán giả mọi nơi với âm nhạc của Mỹ Tâm. Ngay sau khi diễn ra, liveshow đã lập tức gây sốt và lên xu hướng bởi những tiết mục được đầu tư công phu không chỉ thể hiện giọng ca đầy cảm xúc mà còn cả những màn vũ đạo điêu luyện, những khoảnh khắc thăng hoa trọn vẹn của Mỹ Tâm trên sân khấu. Đêm nhạc đã đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau với hơn 34 ca khúc được thể hiện. Từng ca khúc trong chương trình được Mỹ Tâm thể hiện với sự chỉn chu và cảm xúc sâu sắc. Đặc biệt, ca khúc Bang Bang - từng được Mỹ Tâm trình diễn cách đây hơn 20 năm tại Mỹ – đã được cô mang trở lại với cảm xúc sâu sắc và trưởng thành hơn. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của liveshow là sự xuất hiện của ba khách mời: danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Ngô Kiến Huy, và ca sĩ - rapper Double2T. Sự kết nối giữa các nghệ sĩ trên sân khấu đã tạo nên một bầu không khí gần gũi, ấm áp và đầy cảm xúc. Danh ca Tuấn Ngọc gây bất ngờ với màn song ca cùng Mỹ Tâm ca khúc Nơi Mình Dừng Chân. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, việc đứng chung sân khấu My Soul với Mỹ Tâm tại Mỹ là một trải nghiệm đặc biệt đầy ý nghĩa.

Clip Mỹ Tâm song ca với danh ca Tuấn Ngọc trong "Nơi mình dừng chân". Ngô Kiến Huy, với năng lượng trẻ trung, đã tạo nên khoảnh khắc vui tươi và đầy cảm xúc khi cùng Mỹ Tâm thể hiện Đúng Cũng Thành Sai. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hát chung với nữ ca sĩ mình luôn yêu mến và ngưỡng mộ. Double2T, lần đầu tiên hợp tác với Mỹ Tâm, không giấu được sự hào hứng và hồi hộp. Phần rap của anh trong ca khúc Anh Đợi Em Được Không cùng Mỹ Tâm và Ngô Kiến Huy đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Anh cho biết, lần đứng chung với sân khấu với Mỹ Tâm trong liveshow My Soul là một cột mốc không thể quên trong sự nghiệp của mình.

Double2T, Mỹ Tâm và Ngô Kiến Huy hát "Anh đợi em được không".