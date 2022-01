Lộ diện doanh nhân gốc Hoa có thể 'thế chân' Tân Hoàng Minh tại lô đất vàng Thủ Thiêm

Capital One Financial có trụ sở chính tại tại tầng 31, Tòa nhà Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1. Công ty này thành lập từ năm 2018 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Cả 3 cổ đông của Capital One Financial đều là người Việt gốc Hoa, trong đó, cổ đông lớn nhất và giữ vị trí Tổng Giám đốc là ông Trương Hồng Võ, sinh năm 1970.

Cụ thể, ông Trương Hồng Võ nắm giữ 60 triệu cổ phần tại Capital One Financial, tương đương 40% vốn điều lệ doanh nghiệp. Hai cổ đông còn lại là Lý Vĩ Hiền sở hữu 50 triệu cổ phần, tương đương 33,3% và Lâm Xương Diệu sở hữu 40 triệu cổ phiếu, tương đương 26,7%.