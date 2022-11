Lộ diện 10 đội thi sẽ tranh tài tại Chung kết TECHFEST VIETNAM 2022

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới" (Open Innovation Ecosystem - The Next Big Think), cuộc thi được tổ chức với mục đích tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ với hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo cao đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Để được lựa chọn vào Top 10 chung cuộc, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã trải qua hành trình 3 tháng tranh tài cùng với gần 500 dự án khác, trải qua các vòng thi căng thẳng và các hoạt động đào tạo, tập huấn, kết nối với các chuyên gia trong và ngoài nước.