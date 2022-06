Lộ đề Sinh thi tốt nghiệp THPT, 2 cựu giáo viên bị khởi tố: Bộ GD&ĐT lên tiếng

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh các khâu có liên quan, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tới tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, hướng tới mục tiêu các kỳ thi được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, an toàn.

Chiều 11/6, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 7/2021, một thầy giáo ở Hà Nội chỉ ra nội dung trùng lặp giữa kiến thức ôn tập được chia sẻ trên mạng xã hội và đề thi tốt nghiệp môn Sinh học.

Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Phạm Thị My (59 tuổi, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm kHà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.