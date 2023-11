Lộ dấu hiệu thất thoát từ vụ Trường Chính trị Đắk Lắk bị trộm nửa tỷ đồng

Được biết, vụ trộm xảy ra vào ngày 16/3/2018, Công an TP Buôn Ma Thuột thụ lý, khởi tố vụ án để điều tra. Hồ sơ sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra nhưng do không tìm ra thủ phạm công an đã đình chỉ vụ án.

Đến nay, nhà trường lại tiếp tục có văn bản đề nghị công an điều tra lại vụ án và phía công an đã tiếp nhận thông tin này.

Tháng 10 vừa qua, Sở Tài chính Đắk Lắk đã có thông báo kết quả công tác quản lý tài chính (giai đoạn 2017-2022) tại Trường Chính trị tỉnh.