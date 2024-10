Lô đất ở xã giá khởi điểm gần 10 tỉ đồng vừa thông báo đấu giá đã tạm dừng

5 lô đất tại xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) vừa được thông báo đưa ra đấu giá với giá trị khởi điểm hơn 38,5 tỉ đồng đã phải dừng để xem xét lại giá cho phù hợp với thời điểm hiện tại. Ngày 4/10, ông Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã có thông báo tạm dừng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5 lô đất ở tại xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) sau 1 buổi thông báo đưa ra đấu giá. Ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết, nguyên nhân việc tạm dừng do giá khởi điểm đấu giá những lô đất này được áp dụng là giá của hơn 1 năm trước. “Khu này có vài chục lô đất trước đây đã được đưa ra đấu giá. Có lô đã được mua, có lô chưa nên tiếp tục đưa ra đấu giá nhưng huyện vẫn đề nghị lấy giá cũ để đấu. Sau khi Phòng Tài nguyên có đề xuất, huyện Đô Lương đã họp và thống nhất dừng để làm lại giá. Giá mới có thể tăng lên hoặc giảm xuống thì chưa rõ nhưng kế hoạch là đang tạm dừng”, ông Nguyễn Ngọc Minh nói và cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo kế hoạch đấu giá vào buổi sáng thì đến buổi chiều lại phải tạm dừng đấu giá. Về thời gian tổ chức lại buổi đấu giá, ông Nguyễn Ngọc Minh cho hay, vấn đề này phụ thuộc vào huyện Đô Lương. Khi nào huyện có giá mới và đề nghị, đơn vị sẽ tổ chức đấu giá. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có thông báo tổ chức đấu giá 5 lô đất ở quy hoạch vùng Màu Hoa Trường ở xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Khu đất có tổng diện tích 814m2 với tổng giá khởi điểm là 38,5 tỉ đồng. 5 lô đất này có diện tích dao động từ 149m2 đến 194m2. Có 3 lô đất giá từ 6,7 tỉ đến 6,86 tỉ đồng. 1 lô có giá khởi điểm 8,2 tỉ đồng. Đặc biệt lô đất cao nhất có giá 9,8 tỉ đồng và giá tối thiểu phải trả là 10,3 tỉ đồng. Tính ra, mỗi m2 đất ở khu quy hoạch này có giá khởi điểm từ 45-50 triệu đồng. Một số người chuyên đầu tư, mua bán bất động sản nhận định, giá khởi điểm của các lô đất tại xã Yên Sơn là quá cao so với thị trường hiện nay. Thông thường, các khu đất ở gần các trung tâm, quốc lộ 1, đặc biệt khu đất của các huyện gần trung tâm thành phố Vinh sẽ có giá cao hơn. Những vùng khác sẽ có giá thấp hơn. Trong khi đó huyện Đô Lương cách khá xa thành phố Vinh nhưng với giá đất này lại cao hơn các huyện khác. Trước đó, ngày 25/9, tại xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã diễn ra buổi đấu giá khu đất quy hoạch với 114 lô đất ở có giá khởi điểm là 191 tỉ đồng. Buổi đấu giá đã lập kỷ lục khi có 1.600 bộ hồ sơ tham gia đấu giá. Cuối ngày, toàn bộ 114 lô đất đều được đấu giá thành công với tổng số tiền hơn 295 tỉ đồng. Trong đó, lô đất thấp nhất có giá 1,8 tỉ đồng và lô đất cao nhất là 3,7 tỉ đồng. Ngọc Tú