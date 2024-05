Lở đất ở Papua New Guinea, hơn 670 người bị chôn vùi

Tờ The Guardian cho hay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ cho chính quyền Papua New Guinea.

“Trong thời khắc đen tối này, chúng tôi (Mỹ) sẽ tiếp tục phối hợp với Papua New Guinea, Australia, New Zealand và các đối tác trong Bộ Tứ QUAD nhằm đảm bảo cho việc hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ luôn sát cánh với Papua New Guinea, đối tác và người bạn thân thiết của chúng tôi”, thông cáo của ông Biden đăng trên trang web Nhà Trắng, viết.