Lộ clip Lâm Bảo Châu làm điều đặc biệt khi tháp tùng Lệ Quyên đi hát

Your browser does not support the video tag.

Có lẽ, nếu bảng xếp hạng tồn tại thì cặp đôi chị đẹp - phi công đình đám trong showbiz Việt thì Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lên top ngay và luôn. Mặc dù gặp không ít công kích từ cộng đồng mạng nhưng cả hai vẫn gắn bó mặn nồng và tận hưởng cuộc sống viên mãn bên nhau!

Thu Hà