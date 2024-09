Lộ clip Justin Bieber tham gia tiệc thác loạn của ông trùm Diddy vừa bị bắt?

Justin Bieber là cái tên được nhiều người nhắc đến giữa lúc rapper Diddy bị bắt vì hàng loạt tội ác tình dục. Tâm điểm của làng giải trí Âu Mỹ hiện nay chính là vụ bắt giữ rapper, nhà sản xuất kiêm giám đốc thu âm hàng đầu Diddy. Lúc này, nhiều netizen "đào" lại những clip đáng lo ngại của Diddy với Justin Bieber. Diddy từng gạ gẫm Justin Bieber đi "săn gái" khi nam ca sĩ mới 15 tuổi, khiến anh không thoải mái. Đến nay, 1 đoạn clip Justin Bieber dự tiệc cùng Diddy và cầu thủ Odell Beckham cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trong clip này, có thể thấy rằng biểu cảm cúa Justin Bieber khá gượng gạo và khó hiểu. Có ý kiến nghi ngờ Justin Bieber có tham gia vào tiệc thác loạn của đàn anh. Nhưng cũng có người phản bác khung cảnh này được ghi lại ở bữa tiệc năm mới ở Liv Club, không phải tại dinh thự ẩn chứa tội ác của "ông trùm" Diddy. Biểu cảm của Justin Bieber cho thấy anh cũng không hề hào hứng với khung cảnh này. Your browser does not support the video tag.

Justin Bieber tiệc tùng cùng Diddy và cầu thủ Odell Beckham

Justin Bieber có biểu cảm khá gượng gạo

Trước đó, cư dân mạng rất phẫn nộ khi Diddy rủ Justin Bieber đi "săn gái" lúc nam ca sĩ mới 15 tuổi Được biết những bữa tiệc thác loạn và đầy tội ác được tổ chức ở biệt thự của Diddy ở Hamptons, New York, Mỹ. Ông trùm nhạc rap bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là Freak Offs. Theo bản cáo trạng chống lại Diddy, Freak Offs là những buổi biểu diễn tình dục công phu mà Diddy sắp xếp, chỉ đạo. Diddy còn ghi hình toàn bộ những gì diễn ra. Cáo trạng nhấn mạnh nghi phạm kiểm soát nạn nhân thông qua bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, cung cấp rồi đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác (bao gồm cung cấp chất gây nghiện). Nhân chứng giấu tên cho biết từng giao dịch hàng cấm trực tiếp với Diddy tại căn biệt thự cũ của nam rapper ở Hamptons (New York, Mỹ). Khi đến điểm hẹn, người mở cửa là Diddy. Lúc này, nam rapper sinh năm 1969 chỉ mặc một chiếc áo choàng và dẫn đường cho người đàn ông vào phòng ngủ để giao hàng. “Những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Có những phòng ngủ phía sau, giống như nơi riêng biệt. Có hai người đang làm chuyện đó. Tôi sẽ không nêu tên nhưng có những rapper mà tôi ngay lập tức mất đi sự tôn trọng và không bao giờ có thể ngưỡng mộ họ nữa”, nguồn tin kể. Người này nói bữa tiệc còn có nhiều người khác, trong đó gồm nhóm nữ rapper và đối tượng bán dâm đang say thuốc.

Diddy gây ra hàng loạt tội ác tình dục ở biệt thự tại Hamptons, New York, Mỹ Những người phụ nữ đi qua cuộc đời Diddy cũng từng lên tiếng tố cáo hành vi cưỡng ép tình dục và bạo hành của nam rapper này. Cụ thể những người phụ nữ này là nữ ca sĩ Cassie và người mẫu quá cố Kim Porter. Vào ngày 16/9 vừa qua, ông trùm nhạc rap bị bắt ở New York với hàng loạt cáo buộc, bao gồm nhiều năm cưỡng ép tình dục, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân. Các hành vi phạm tội của Diddy diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Hiện, nam rapper kỳ cựu bị truy tố với các tội danh buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, phóng hỏa, hối lộ và cản trở công ty. Vụ việc được cho là gây sốc cho nhiều người vì Diddy là tên tuổi lớn, giao thiệp với vô số ngôi sao hạng A như Jay-Z và Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg…

Những người tình cũ cũng lên tiếng vạch trần tội ác của Diddy Theo Người Đưa Tin