Lộ clip hung thủ chém xong quăng đầu nạn nhân ra hẻm

Theo hình ảnh ghi lại, sau khi gây án xong, đối tượng Trần Huy thản nhiên cầm đầu nạn nhân đi ra hẻm rồi ném ra giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh.



Toàn bộ quá trình, nghi phạm không hề tỏ ra sợ hãi mà còn thản nhiên đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.



Như đã đưa tin trước đó, vào 15h chiều ngày 26/9, một số người nghe tiếng la hét lớn xảy ra tại một căn nhà trong con hẻm trên nên đã chạy ra kiểm tra.



Theo chị H.(ngụ tại địa phương) cho biết, cả nạn nhân và nghi can vốn là dân xã hội. Trước khi xảy ra sự việc người dân có nghe thấy tiếng cự cãi giữa 2 bên. Một lúc sau, nghi can cầm đầu của nạn nhân đi ra con hẻm rồi vứt giữa đường.



Tới hiện trường, người dân phát hiện một chiếc đầu người nằm lăn lóc, cách đó không xa là phần thi thể người nằm cạnh chuồng gà. Mọi người hoảng sợ nên đã báo công an.

Chân dung nghi phạm Trần Huy Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Theo báo Thanh Niên đưa tin, tại cơ quan công an, Huy khai là hàng xóm với V. ở con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Chiều 26/9, cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn tới đánh nhau tại căn nhà của Huy và xông vào đánh nhau.



Trong lúc bực tức, Huy dùng dao lê đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực khiến ông V. gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân.



Sau đó, Huy mang phần đầu vứt ra phía trước căn nhà của mình rồi thản nhiên đi bộ về nhà. Trên đường đi, Huy đập phá cửa kính một nhà dân.



Khám xét nơi ở của Huy tại số nhà 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan.



Hiện lực lượng chức năng vẫn đang hoàn tất hồ sơ ban đầu bàn giao vụ việc cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hung thủ khai nhận tại đồn công an. Clip: Thanh Niên