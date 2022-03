Lo chinh chiến cuộc thi nhan sắc, Nam Em hủy show hát phút chót

Theo đó, Nam Em gửi lời cáo lỗi chân thành đến khán giả và cho biết lí do của việc hoãn show này: "Vì lý do bất khả kháng do lịch trình của Miss World bị trùng với đêm nhạc". Nam Em cũng hi vọng khán giả có thể bỏ qua cho sự cập rập này.

Việc Nam Em dời lịch diễn mới chỉ cách 1 ngày kể từ khi thông báo khiến cho không ít khán giả hụt hẫng vì không thể tham dự được đêm nhạc như dự định. Rõ ràng, dù hâm mộ Nam Em đến đâu nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng thu xếp lịch trình cá nhân theo lịch diễn mới của cô nàng.