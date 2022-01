Lo bị tấn công mạng, Ba Lan kích hoạt các biện pháp an ninh cấp 1 lúc nửa đêm

Ảnh minh họa

Theo thông báo của Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan (RCB), việc kích hoạt cảnh báo là một tín hiệu cho các lực lượng an ninh và toàn bộ hành chính công phải đặc biệt cảnh giác.

Do đó, các cơ quan hành chính nhà nước có nghĩa vụ phải tăng cường giám sát an ninh của các hệ thống công nghệ thông tin và các cơ quan an ninh sẽ giám sát, đảm bảo an ninh của truyền thông điện tử không bị xâm phạm.

Các biện pháp đang ở mức thấp nhất trong số 4 mức cảnh báo được liệt kê trong Đạo luật chống khủng bố của Ba Lan.

Mặc dù không nêu rõ lý do buộc chính phủ phải thực hiện bước này nhưng các cơ quan cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ việc xảy ra một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào một số cơ quan chính phủ của Ukraine ngày 14/1 mới đây, kèm theo lời cảnh báo người dân nước này.

Cuộc tấn công và lời đe dọa xảy ra vào thời điểm Ukraine lo ngại về khả năng bị Nga tấn công quân sự. Và thực tế, sau đợt tấn công này, các trang web của Bộ Ngoại giao và một số cơ quan chính phủ khác phải tạm ngừng hoạt động.