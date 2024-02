Lộ bằng chứng Hải Tú 'unfollow' Sơn Tùng M-TP chỉ để PR cho MV mới của 'đàng trai'?

Đêm 15/2, Hải Tú bất ngờ làm “dậy sóng" mạng xã hội khi bất ngờ unfollow (bỏ theo dõi) Sơn Tùng M-TP trên mọi nền tảng. Cô còn đăng tải trạng thái cực “suy" với dòng chữ: "No one can change the past" (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ).

Động thái này khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về nguyên nhân khiến “nàng thơ” của Sơn Tùng lại có động thái lạ như vậy.



Hải Tú đăng tải dòng trạng thái “Không ai có thể thay đổi quá khứ” vào đêm 15/2.